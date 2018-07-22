Больше ясности: Израиль вывез из Сирии "Белые каски"

Из Сирии эвакуированы активисты "Белых касок" и их семьи. Сообщает израильская сторона. Это было сделано по просьбе США, ЕС и Канады.

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Этой новости посвятил пост в Twitter пресс-секретарь местного МИД Эммануэль Нахшон. Он отметил, что эвакуированных перевезли в соседнее государство.

В этом контексте следует пояснить, что южные пределы Сирии оказываются под влиянием армии правительства. Местные СМИ отмечают, что в Иорданию отправили около 800 человек.

"Белые каски" завоевали поддержку руководства стран Запада из-за видео в сети, на кадрах видно, что люди в спецформе помогают детям выбраться из-под обрушений. В то же время в интернете оказались съемки, из которых следует: все это постановочные кадры. Сирийские СМИ даже опубликовали записи, где "помощники" носят военную форму и держат оружие.

Российская сторона заявила, что это способ очернить сирийской правительство.

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