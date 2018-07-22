SANA: коалиция атаковала Сирию, есть жертвы

Удар по мирным сирийцам нанесли летчики международной коалиции во главе с Соединенными Штатами. Как сообщает SANA, атака пришлась на восточные земли государства.
Агентство уточнило, что удар нанесли по территории близ Бу-Кемаль. Пока неизвестно точное число погибших и раненных, однако, как отмечают СМИ, атака унесла жизни и здоровье мирных граждан.
Как сообщала "Правда.Ру", это не первая "вылазка" коалиции и не первые жертвы среди людей, что не причастны к войне. Так, 5 июня погибли 10 человек после обстрела по деревне Джазаа. 11 июня — 18 иракских беженцев после воздушного нападения на поселение в провинции Эль-Хасаке. 12 июня коалиция вновь напала на эту провинцию, атаковав восточную часть, тогда погибли 12 человек.
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