Половина граждан Германии мечтает об отставке Меркель

Почти половина немецких граждан выступила за отставку канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом сообщает немецкая газета Welt со ссылкой на результаты опроса Института исследования.
Мнения респондентов разделились следующим образом. 43% опрошенных изъявили желание сменить главу правительства. 42% не считают это наилучшим вариантом для развития страны, остальные же не смогли дать определенного ответа.
Те люди, что высказались за то, чтобы Меркель осталась на своем посту — приверженцы таких политических партий Германии, как Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз. Также Меркель поддерживают большинство тех, кто выражает свою поддержку партии "Зеленые". Очевидно, что канцлер Германии не пользуется популярностью у тех граждан, кому по душе идеология и политика партии "Альтернатива для Германии". Стоит отметить, что данная правоконсервативная и евроскептическая партия является третьей по численности партией в Бундестаге.
Как ранее писала "Правда.Ру", Ангела Меркель получила ультиматум от министра внутренних дел страны Хорста Зеехофера. Министр высказал свое недовольство вопросом контроля нелегальной миграции. Меркель же, напомним, подходит к этому вопросу крайне настороженно и стремится решить его путем общеевропейского решения.
1 июля, сразу после саммита Евросоюза, Меркель обязана предоставить информацию об итогах переговоров с представителями таких стран, как Австрия, Греция и Италия, также терпящих наплыв мигрантов.
Напомним, что миграционный кризис случился в Германии три года назад. В 2015 году в страну въехало около полутора миллионов человек.
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