НАТО зовет на саммит союзника России

Руководство НАТО пригласило Ереван на саммит альянса, который состоится 11-12 июля.

Как пояснил один из чиновников альянса, пожелавший остаться неизвестным, Армения приглашена, так же, как и все другие страны, которые вносят вклад в миссию "Решительная поддержка" в Афганистане.

По его словам, каждая страна "должна сама подтвердить свое присутствие". О том, сделала ли это Армения, неизвестно.

Напомним, 8 мая в результате голосования в Национальном собрании Еревана премьер-министром страны был избран Никол Пашинян. За его кандидатуру проголосовали 59 депутатов (при 53 необходимых), против - 42.

Стоит добавить, что выборы нового главы правительства проходили на фоне политического кризиса, который был спровоцирован назначением бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.

"Правда.Ру" ранее информировала о том, что Венгрия пригрозила украинскому президенту Петру Порошенко заблокировать его участие в предстоящем саммите НАТО. Это будет сделано в случае, если Украина не откажется от закона "Об образовании", который нарушает права нацменьшинств, сообщает пресс-служба правительства Венгрии.

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