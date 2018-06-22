Президент Эстонии попросила Грузию не разочаровывать ее

Глава Эстонии Керсти Кальюлайд и президент Грузии Георгий Маргвелашвили провели рабочую встречу в Талине в честь 100-летия Первой демократической республики Грузия.

Керсти Кальюлайд заявила о том, что ценит те дипломатические отношения, что сложились между двумя государствами и подчеркнула, что всегда будет поддерживать независимость и территориальную целостность Грузии. Также Кальюлайд заявила о том, что уверена в правильности выбранного Грузией пути и в том, что путь реформ приведет страну в Европу.

Кальюлайд добавила, что на сегодняшний день Грузия выглядит целостным, самостоятельным, правовым государством. Также президент Эстонии добавила, что рано или поздно, оглянувшись на Грузию, европейские страны спросят, почему же это государство до сих пор не входит в Евросоюз.

Керсти Кальюлайд заявила, что дипотношения Грузии и Эстонии крепки и взаимовыгодны, и, что, поддерживая друг друга, страны проведут подготовку к саммиту НАТО. Президент Эстонии выразила надежду, что это даст гарантии будущего сотрудничества государств в сфере обороны.

В конце своей речи Керсти Кальюлайд резюмировала, что эстонское правительство верит в Грузию, верит в ее светлое будущее и не хочет разочароваться в своих убеждениях в дальнейшем.