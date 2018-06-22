МИД Белоруссии: давайте дружить, а иначе – война

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей поделился с общественностью своим видением сложившейся геополитической ситуации. По его мнению, с каждым днем все более явно наблюдается раскол между некогда сплоченными и заинтересованными во взаимовыгодном сотрудничестве европейскими странами.
Владимир Макей заявил, что Европе необходимо как можно быстрее побороть все внутренние дрязги. Иначе, по его мнению, их взаимные обиды, споры и недопонимания приведут Европу к холодной войне. Министр иностранных дел Белоруссии подчеркнул, что, по его мнению, единственный выход из сложившейся ситуации — сплоченность и способность к диалогу.
Отметим, что ранее глава Белорусского государства Александр Лукашенко заявил, что основу партнерства ЕС он видит в налаживании и развитии торгово-экономических отношений между странами. Своим мнением Лукашенко поделился во время встречи с еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении Йоханнесом Ханом.
Владимир Макей занимает пост министра иностранных дел Белоруссии с 2012 года. До этого белорусский политик и дипломат возглавлял Администрацию президента Белоруссии. Владимир Макей — активный построитель внешней политики Белоруссии.
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