Трампу посоветовали не ждать "великой сделки" с Россией

Бывший дипломат Соединенных Штатов Америки Александр Вершбоу поделился мнением по поводу нынешнего состояния отношений между Москвой и Вашингтоном. Вершбоу заявил, что Дональд Трамп до сих пор жаждет о "великой сделке" с Владимиром Путиным.

фото: kremlin.ru

По его мнению, эта великая сделка — великая иллюзия. Вершбоу считает, что в ближайшее время Соединенным Штатам Америки и Российской Федерации не суждено договориться. А глава Америки, по мнению Вершбоу, продолжает наивно верить в такой исход.

Бывший дипломат США отмечает, что налаживание отношений между Москвой и Вашингтоном в интересах не только этих двух государств, но и всего мира. Но, считает Вершбоу, между двумя этими странами лежат серьезные глубокие фундаментальные противоречия. В кои-то веки добиться налаживания отношений, заявляет Вершбоу, можно лишь если США продолжит настаивать на изменении поведения России.

Вершбоу обвиняет современную Россию во всех грехах: экс-дипломат объявляет Крымский полуостров оккупированной территорией, заявляет, что РФ ведет необъявленную войну на Украине, и, помимо всего прочего, "подмяла под себя" обширные территории Грузии и Молдавии.

Также, по мнению Александра Вершбоу, никакую войну с ИГ (Исламское государство — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.) Российская Федерация в Сирии не ведет, а лишь стремится укрепить положение нынешнего сирийского лидера Башара Асада, что противоречит повестке дня в Европе и Соединенных Штатах Америки.

Вершбоу заявил также, что Россия неуважительно относится к таким организациям, как Североатлантический альянс и Евросоюз и пытается дискредитировать данные международные клубы.

В своей опубликованный в "The Washington Post" статье Александр Вершбоу лишь повторяет избитые за годы штампы и уже набившие оскомину претензии в отношении деятельности Российской Федерации. Зато ловко умалчивает о том, что же в сложившейся геополитической ситуации должны делать США, кроме, конечно, очередного эфемерного заявления о "сдерживании российской агрессии".