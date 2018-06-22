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Иран намерен выйти из ядерного соглашения

Мир

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выступил с заявлением, что Тегеран намерен выйти из ядерного соглашения. 

Иран намерен выйти из ядерного соглашения. 388506.jpeg

По его словам, Иран может отказаться от Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе страны, согласованного с международными посредниками.

Аракчи подчеркнул, что не уверен, что перспектива продолжения переговоров с Европой ясна и "может привести нас к достижению общего решения по сохранению сделки".

По данным  агентства Tasnim, Аракчи выразил надежду, что предложение Европы по сохранению сделки будет приемлемым для Ирана.

"У большинства иранцев сегодня нет уверенности в Европе, и Европе нужно много работать, чтобы она появилась", - добавил дипломат.

В последнее время из Тегерана все чаще поступают сигналы о том, что Иран может выйти из ядерного соглашения также известного, как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), которое подписали Иран и "шестерка" мировых держав: Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия. Этот документ открыл путь к снятию международных санкций с Тегерана.

Однако проблема в том, что с приходом к власти в США Дональда Трампа Вашингтон не только не смягчил санкции против Ирана, но даже усилил их, называя Тегеран спонсором терроризма и угрожая Ирану войной. Тем не менее президент Ирана Хасан Роухани заверил, что "Иран никогда не нарушит ядерную сделку" и не выйдет из соглашения СВПД. При этом он, однако, подверг критике Вашингтон.

"Неспособность США выполнить свои обязательства в рамках ядерного соглашения демонстрирует, что США не является заслуживающим доверия партнером", - заявил Роухани. В то же время глава МИДа Ирана Джавад Зариф был более откровенен. "Иран вполне может выйти из СВПД в случае нарушения его условий со стороны шестерки", - предупредил он.

 

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Темы иран европа ядерная программа
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