Трамп разрешил своей жене Мелании "плевать" в мигрантов

Мелания Трамп отправилась к беженцам в куртке с весьма красноречивой надписью на спине. На плаще цвета хаки белыми буквами написано: "I really don`t care, do you?". В переводе фраза означает "Мне правда все равно, а вам?". Как американский лидер объяснил такой выбор одежды жены?
Судя по твиту Трампа, высказывание предназначалось вовсе не для беженцев. Такой жест Мелания заготовила для "лживых СМИ", пишет президент.
"Надпись "Мне действительно плевать, а вам?" (I really don't care, do [yo]u?), написанная на спине куртки моей жены, относится к лживым СМИ. Мелания поняла, насколько они бесчестны, и теперь ей действительно плевать", - цитирует Трампа "РБК".
Однако отношение американского лидера к мигрантам всем давно известно. Его неоднократно критиковали за политику "нулевой терпимости". Особенно вопиющим было разделение семей нелегалов. Детей у родителей-беженцев отнимали и размещали отдельно от них.
Ранее "Правда.Ру" писала, жена Дональда Трампа заявила, что по-настоящему ненавидит, когда детей разлучают с их семьями. По словам Мелании, таких ситуаций просто не должно быть и она надеется, что американское правительство в скором времени предложит какую-нибудь действенную четкую иммиграционную реформу.
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