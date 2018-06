Трамп разрешил своей жене Мелании "плевать" в мигрантов

Мелания Трамп отправилась к беженцам в куртке с весьма красноречивой надписью на спине. На плаще цвета хаки белыми буквами написано: "I really don`t care, do you?". В переводе фраза означает "Мне правда все равно, а вам?". Как американский лидер объяснил такой выбор одежды жены?

Фото: REX/Shutterstock

Судя по твиту Трампа, высказывание предназначалось вовсе не для беженцев. Такой жест Мелания заготовила для "лживых СМИ", пишет президент.

"Надпись "Мне действительно плевать, а вам?" (I really don't care, do [yo]u?), написанная на спине куртки моей жены, относится к лживым СМИ. Мелания поняла, насколько они бесчестны, и теперь ей действительно плевать", - цитирует Трампа "РБК".

Однако отношение американского лидера к мигрантам всем давно известно. Его неоднократно критиковали за политику "нулевой терпимости". Особенно вопиющим было разделение семей нелегалов. Детей у родителей-беженцев отнимали и размещали отдельно от них.

Ранее "Правда.Ру" писала, жена Дональда Трампа заявила, что по-настоящему ненавидит, когда детей разлучают с их семьями. По словам Мелании, таких ситуаций просто не должно быть и она надеется, что американское правительство в скором времени предложит какую-нибудь действенную четкую иммиграционную реформу.