СМИ США рассказали, что не так с Черноморским флотом России

Американское издание The National Interest, специализирующееся на военно-политической тематике, называет российский подводный флот наиболее мощной составляющей военно-морских сил Москвы. При этом издание нашло и его ахиллесову пяту. Речь идет о субмаринах Черноморского флота.

Фото: mil.ru

"Виной" тому Конвенция Монтрё 1936 года, согласно которой контроль над проливами Босфор и Дарданеллы принадлежит Турции. Соответственно, это создает ограничения для перемещения российских военно-морских сил, особенно - авианосцев и подводных лодок. С одной стороны, казалось бы, это дает преимущества Вашингтону и НАТО, с другой, по мнению издания, если смотреть на перспективу, у Кремля есть возможность договориться по этому вопросу с Турцией; тогда чаши весов могут сместиться совсем в иную сторону относительно настоящего момента.

Черноморский флот получил шесть недавно построенных дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 "Варшавянка" (по кодификации НАТО — Improved Kilo). Четыре из этих них с 2015 по 2017 годы находились в Севастополе — "Новороссийск", "Ростов-на-Дону", "Старый Оскол" и "Краснодар", еще две — "Великий Новгород" и "Колпино" - в сентябре 2017 года были отправлены в Восточное Средиземноморье, однако они никогда не проходили через Босфор, чтобы официально присоединиться к 4-й отдельной бригаде подводных лодок Черноморского флота. На деле они находятся на российской военно-морской базе Тартус в Сирии — опять же в связи с ограничениями, налагаемыми Конвенцией Монтрё.

Парадокс в том, что "Великий Новгород", и "Колпино" имеют право войти в Черное море для ремонта. Но, в соответствии со статьей 12 Конвенции Монтрё, Турция не обязана разрешать им вернуться в Средиземное море. Таким образом, российские подводные лодки становятся "невыездными", пока через два с половиной года им вновь не потребуется доковый ремонт.

Получается, что у России есть три варианта оперативного использования "Великого Новгорода" и "Колпина" в Средиземном море. Первый — возвращать обе подводные лодки на ремонт в Адмиралтейские верфи Санкт-Петербурга. Второй- отправить в Тартус плавучий док. Третий — выполнять работы по техническому обслуживанию в Египте или на Кипре.

Но ремонт подлодок в Средиземном море можно рассматривать лишь как временную меру. По мнению эксперта, инженера-кораблестроителя Александра Шишкина, для устойчивого присутствия дизель-электрических подводных лодок в Восточном Средиземноморье России необходимо будет построить больше субмарин проекта 636.3 или проекта 677 "Лада". Кроме того, Москве придется обновить инфраструктуру Тартуса для обслуживания этих кораблей.

По словам эксперта, четыре подводные лодки проекта 636.3, помимо выполнения традиционных противокорабельных и противолодочных задач, могут выставить до 96 морских мин или выпустить до 48 крылатых ракет 3М14 комплекса "Калибр" по береговым целям.

Как пишет The National Interest, такие силы России в Восточном Средиземноморье представляют угрозу не только для военно-морских сил НАТО, но и для целого ряда целей по всей Европе.

Оснащенные "Калибрами" подводные лодки класса Improved Kilo, действующие в Средиземном море, позволят России с высокой точностью поражать стратегические цели в любой точке Европы. Если же развернутые на этих субмаринах ракеты "Калибр" теоретически оснастить ядерными боеголовками, Россия могла бы угрожать ядерным оружием всему континенту, как когда-то Советский Союз.

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