Президента Чехии ужаснула Тимошенко во главе Украины

Президент Чехии Милош Земан выразил надежду, что у Юлии Тимошенко не будет слишком больших шансов на победу в выборах главы Украины, в которых она намерена принять участие. Во время своего вчерашнего выступления на пражском телеканале Barrandov чешский президент напомнил о желании Тимошенко "сжечь Россию атомной бомбой", которое она публично высказывала, а также о коррупционной деятельности политика.
Земан также рассказал, что думает о постоянных финансовых вливаниях ЕС в Украину. По его мнению, они не эффективны. По информации ТАСС, с 2014 года по настоящее время Украина получила три программы макрофинансовой помощи от Евросоюза в форме кредитов на общую сумму 3,4 млрд евро.
Земан считает, что Украине необходимо принять антикоррупционные законы, потому что сейчас все средства ЕС оседают в карманах олигархов.
Он уверен, что не нужно навязывать стране европейскую модель управления. Она должна сама избрать свой путь, проведя конституционную реформу и децентрализацию.
Что касается предстоящих 31 марта будущего года выборов президента на Украине, ее нынешний глава не находится даже в тройке лидеров. Н второй срок доверить ему страну готовы лишь 7,6% избирателей. Юлия Тимошенко же на май нынешнего года среди потенциальных претендентов на пост пребывает в лидерах. Вторую строчку занимает руководитель партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (9,4%), третью — глава фракции "Оппозиционный блок" в Верховной раде Юрий Бойко (8,4%).
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