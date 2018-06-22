Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Представители обеих палат Конгресса США приедут в Россию

Мир

Делегация обеих палат Конгресса Соединенных Штатов приедет в Россию. Об этом стало известно от российского дипломата в Вашингтоне Анатолия Антонова. Спикер пояснил, делегация будет состоять не только из сенаторов, чьи имена стали известны от американских СМИ (Джон Кеннеди, Ричард Шелби и Джон Хувэн), но и из конгрессменов. Они приедут в страну в конце июня или начале июля и побывают в Москве и Санкт-Петербурге.

Представители обеих палат Конгресса США приедут в Россию. 388487.jpeg
Фото: Википедия

По мнению Антонова, это событие может стать толчком для возрождения связи меж парламентами государств. Дипломат также пояснил, что Россия давно приглашала представителей Конгресса, и выразил надежду, что будет и ответный визит. Однако никаких конкретных планов пока нет, все будет зависеть от визита американцев.

Кроме того, посол выразил надежду, что поездка развеет миф, что сложился в США о России. Он также пояснил, что Петербург в программу внесли для того, чтобы гости смогли лучше узнать страну. Надеется Антонов и на то, что делегация побывает на одной из игр ЧМ и поймет: позиция, которую распространяет Госдепартамент США, — не имеет ничего общего с реальностью.

Подводя итог рассуждению, дипломат подчеркнул, если эта поездка удастся, то возможно будет обсуждать "в более широком плане" взаимоотношения меж Москвой и Вашингтоном.

Читайте также:

Конгресс США на грани паники из-за Putin's power

Причина развода Шнура: измены, пьянка и тусовки Причина развода Шнура: измены, пьянка и тусовки

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы сша визит Россия конгресс
Обсудить
Актуальная аналитика
Бывший СССР
Евгений Федоров: СССР жив по закону
Советское наследие
22 июня. Страшная война и цена Победы
Балканы
Турция рулит газом для Европы
Читательский топ
Старикам здесь не место: пожилых будут увольнять перед пенсией
"Северного потока-2" не будет. В США знают причину
Кремль раскрыл настоящую причину звонка Порошенко Путину
Названы страны-победители в скорой Третьей мировой войне
Генсек Совета Европы спросит в Москве, когда будут деньги от России
Новости Все >
Президента Чехии ужаснула Тимошенко во главе Украины
Назван доступный продукт в борьбе против рака
Во Львове осквернили могилу легендарного советского разведчика
Роструд разрешил гражданам России уходить с работы в жару
Найден простой способ похудеть
Опубликованы уникальные документы о первых днях Великой Отечественной
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Старикам здесь не место: пожилых будут увольнять перед пенсией

Российские власти не скрывают, что по мере повышения пенсионного возраста вырастут и риски, связанные с трудоустройством людей предпенсионного возраста.

Старикам здесь не место: пожилых будут увольнять перед пенсией
"Северного потока-2" не будет. В США знают причину
Политика
"Северного потока-2" не будет. В США знают причину
Мир
Кремль раскрыл настоящую причину звонка Порошенко Путину
Политика
Названы страны-победители в скорой Третьей мировой войне
Политика
Социологи: россияне хотят, чтобы Путин правил вечно

Социологи "Левада-центра" провели опрос и пришли к выводу, что 51% россиян хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента после 2024 года

Социологи: россияне хотят, чтобы Путин правил вечно
Права человека всё: США вышли из главного совета ООН
Мир
Права человека всё: США вышли из главного совета ООН
Политика
"Северного потока-2" не будет. В США знают причину
Общество
Старикам здесь не место: пожилых будут увольнять перед пенсией
Наука и техника
БДК "Иван Грен" принят в состав ВМФ России

Мероприятие, посвященное торжеству, прошло в гавани Балтийска.

БДК "Иван Грен" принят в состав ВМФ России
Ненавистнику Кикабидзе ответили про СССР
Мир
Ненавистнику Кикабидзе ответили про СССР
Происшествия
На Липецкую область упал неизвестный объект из космоса. Видео
Общество
СМИ: четверть умерших провинциалов не доживает до пенсии
Игорь Буккер Зачем идолам острова Пасхи "шляпы" Игорь Буккер Любовь Степушова Прогноз: мировая экономика вниз, а российская вверх Любовь Степушова Василий Амирджанов США наигрались в права человека Василий Амирджанов
Комментарии
Мировой скандал: "Миротворец" внес Трампа в список врагов Украины
22 июня. Страшная война и цена Победы
Ненавистнику Кикабидзе ответили про СССР
Украинские радикалы осквернили могилу советского солдата
"Северного потока-2" не будет. В США знают причину
Генсек Совета Европы спросит в Москве, когда будут деньги от России
"Северного потока-2" не будет. В США знают причину
Россиян избавят от огромного налога на имущество
СМИ: в страшной аварии на Кутузовском сгорели заживо "мажоры"
Генсек Совета Европы спросит в Москве, когда будут деньги от России
Либералы переживают: россияне зарабатывают деньги вместо Майдана
"Северного потока-2" не будет. В США знают причину
Россия вывела ударный флот против авианосцев США
"Северного потока-2" не будет. В США знают причину
"Северного потока-2" не будет. В США знают причину
22 июня. Страшная война и цена Победы
Кремль раскрыл настоящую причину звонка Порошенко Путину
"Северного потока-2" не будет. В США знают причину
"Северного потока-2" не будет. В США знают причину
Зрада: иностранные болельщики ЧМ-2018 массово едут в Крым
Украина распродаст все, что у нее есть, даже людей
Бывший СССР
Евгений Федоров: СССР жив по закону

Когда кончится гражданская война в СССР? Поддержат ли народы бывшей советской страны объединение? Как приблизить это время? На эти и другие вопросы в видеостудии побеседовали главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и депутат Государственной Думы Евгения Федоров.

Евгений Федоров: СССР жив по закону
Турция рулит газом для Европы
Балканы
Турция рулит газом для Европы
О чем и почему договорились Ким с Трампом
Дальний Восток
О чем и почему договорились Ким с Трампом
Эксперты назвали два пути Украины. Один - кровавый
Украина
Эксперты назвали два пути Украины. Один - кровавый
Космические войска США: создают — ну и пусть создают?
США и Канада
Космические войска США: создают — ну и пусть создают?
Что России даст Чемпионат мира по футболу
Мир
Что России даст Чемпионат мира по футболу
Права человека всё: США вышли из главного совета ООН
Мир
Права человека всё: США вышли из главного совета ООН
Чемпионат правды о России мы уже выиграли
Мир
Чемпионат правды о России мы уже выиграли
Израиль помогает саудитам создать ядерное оружие
Ближний Восток
Израиль помогает саудитам создать ядерное оружие
США захватили Польшу и несут ее на заклание
Мир
США захватили Польшу и несут ее на заклание
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался