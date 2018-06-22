Представители обеих палат Конгресса США приедут в Россию

Делегация обеих палат Конгресса Соединенных Штатов приедет в Россию. Об этом стало известно от российского дипломата в Вашингтоне Анатолия Антонова. Спикер пояснил, делегация будет состоять не только из сенаторов, чьи имена стали известны от американских СМИ (Джон Кеннеди, Ричард Шелби и Джон Хувэн), но и из конгрессменов. Они приедут в страну в конце июня или начале июля и побывают в Москве и Санкт-Петербурге.
По мнению Антонова, это событие может стать толчком для возрождения связи меж парламентами государств. Дипломат также пояснил, что Россия давно приглашала представителей Конгресса, и выразил надежду, что будет и ответный визит. Однако никаких конкретных планов пока нет, все будет зависеть от визита американцев.
Кроме того, посол выразил надежду, что поездка развеет миф, что сложился в США о России. Он также пояснил, что Петербург в программу внесли для того, чтобы гости смогли лучше узнать страну. Надеется Антонов и на то, что делегация побывает на одной из игр ЧМ и поймет: позиция, которую распространяет Госдепартамент США, — не имеет ничего общего с реальностью.
Подводя итог рассуждению, дипломат подчеркнул, если эта поездка удастся, то возможно будет обсуждать "в более широком плане" взаимоотношения меж Москвой и Вашингтоном.
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