Google обвиняют в сборе данных миллионов пользователей

Британские судьи рассмотрят коллективный иск к Google, в котором пользователи iPhone обвинили компанию в шпионаже и сборе личной информации.

Как пишет Guardian, ведущий иск адвокат Ричард Ллойд утверждает, что в период с августа 2011 года по февраль 2012-го Google обходила настройки безопасности браузера Safari от Apple.

Можно считать доказанным, что компания собирала персональные данные, чтобы ориентировать свою рекламу на определенные категории, пояснил Ллойд. Для удобства рекламодателей Google разделяла пользователей на "любители футбола" и "энтузиастов".

Напомним, в Google настаивают, что не передавали персональные данные третьим лицам, а по собранной информации невозможно определить личности конкретных людей.

При этом в корпорации также заявили, что Ллойд ангажирован и не вправе требовать от Google денег от лица миллионов пользователей.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что более трех тысяч сотрудников корпорации выступают против совместной разработки с военными систем распознавания видео для беспилотных дронов.

Новость о том, что Google сотрудничает с Министерством обороны США, прозвучала в прошлом месяце. Тогда речь шла о проекте Maven, предназначенном для внедрения технологии компьютерного зрения, которая может использоваться для идентификации объектов и лиц в цифровых изображениях.

При этом целью проекта Maven считают борьбу с ИГ*. Специалисты отметили, что технология используется для обозначения изображений для человеческого обзора и предназначена для спасения жизней и спасения людей от необходимости выполнять очень утомительную работу.

*Организация запрещена в России

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