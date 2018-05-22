Взрыв автобуса в ДНР: один человек погиб

22 мая в Дебальцево взорвался рейсовый автобус. По предварительным данным, погиб один человек, двое пострадали.

Новости Донецкой Республики

Глава представительства самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов пояснил, что инцидент произошел в 15:50 мск, когда автобус двигался по улице Курчатова.

Сообщается, что взрывчатое вещество находилось внутри. А с 20 мая в серой зоне на линии фронта между армией ДНР и ВСУ идут бои за донецкий город Горловка. Есть убитые, в том числе среди гражданского населения.

Как пояснил анонимный офицер штаба объединенных сил ВСУ, город считается наиболее выгодным в стратегическом отношении направлением для "затягивания петли" вокруг Донецка.

"Горловка - это стратегический плацдарм для наступления на Дебальцево и Енакиево. Тем более, ВСУ формально не нарушают минских договоренностей - высоты вокруг Горловки относятся к так называемой "серой зоне". И мы имеем полное право занять "серую зону", такое передвижение наступлением как бы не считается", - цитирует газета офицера.

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