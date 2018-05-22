На Украине рассказали, почему Крыму лучше в России

Москва заботится о том, чтобы жизнь в Крыму стала лучше. Так считает экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко.

Аргументируя позицию, он обратился к недавнему событию — открытию Крымского моста. По мнению спикера, благодаря этому возрастет уровень жизни крымчан. Червоненко пояснил, что не доверяет высказываниям, тех, кто осуждает проект.

С восхищение отозвался бывший министр о трассах, и о возведении теплоэлектростанций, и об обеспечении энерго, а также водоснабжением. Он подчеркнул, что российская власть сейчас, вкладывая средства в регион, делает то, что обязан был делать Киев.

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году, после того как большинство жителей полуострова проголосовали за это.

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