Власти Гетеборг посоветовали девушкам, которые опасаются, что их вывезут за границу для принудительных браков, по дороге в аэропорт спрятать в нижнем белье металлическую ложку.
Таким образом они не cмогут пройти проверку безопасности в аэропорту. По словам куратора Катарины Идегард, металлодетектор среагирует на ложку во время проверки.
Как пишет Reuters, для девушек это может быть последним шансом попросить о помощи.
Активисты организации Karma Nirvana ранее уже сообщали, что в Великобритании такая тактика помогла спасти нескольких девушек от принудительных браков.
Сообщается, что в 2015 году до 38 тысяч девочек и женщин, проживающих в Швеции, подверглись процедуре FMG ( ее практикуют в Сомали, Эритрее, Эфиопии, Египте и Гамбии).
Напомним, ранее операции по нанесению увечий женским половым органам принято было называть "женским обрезанием", что ставило их в один ряд с мужским обрезанием.
Ранее Правда.Ру сообщала, что по данным ООН, на данный момент в мире живет около 200 миллионов девочек и женщин, подвергшихся той или иной форме варварской операции на женских гениталиях. Как минимум, еще три миллиона ежегодно подвергаются риску этой практики.
Наибольшее распространение данная практика получила в Африке. В ООН призвализапретить женское обрезане, поскольку в современном мире люди не должны подвергаться подобным калечащим операциям.
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