В ЕС обсудят предложение Великобритании об ужесточении антироссийских санкций, заявил посол Европейского Союза в Российской Федерации Маркус Эдерер.
По словам Эдерера, "после "дела Скрипалей" многие страны отзывали своих дипломатов, были и высылки со стороны РФ, и в целом такое отношение сохраняется. Предложение Британии (об ужесточении антироссийских санкций) будет в свое время обсуждено".
Напомним, отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство.
"Правда.Ру" ранее информировала о том, что, по данным Salisbury NHS Foundation Trust, после инцидента в Солсбери 4 марта три человека лечились в стационаре в районной больнице, которая предоставляла регулярные отчеты о состоянии пациентов, соблюдая при этом полную конфиденциальность.
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