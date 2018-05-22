Посол ЕС позвал Россию вместе решать вопрос Ирана

Москве и Евросоюзу не надо в одиночку решать ситуацию с иранской ядерной сделкой. Такую мысль озвучил посол ЕС в России Маркус Эдерер.

Он отметил, что отношения, что были до 2014 года, не возобновятся. Однако это не повод отказываться от совместной культурной и научной работы, а также решения вопросов в международной политике и экологических проблем. Посол назвал и более конкретные "точки" для совместной работы: отношения с Ираном и иранская ядерная сделка.

Атмосфера в этой сфере накалилась, когда Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения. Оно достигалось при помощи шести посредников, среди которых была и Москва. Также Белый дом восстановил санкции, действующие до сделки. "Шестерка" не одобрила перемену настроений США и не стала повторять эту модель поведения.

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