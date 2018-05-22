Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявления американской прессы по поводу крушения ракет с ядерными боеголовками в России.
Песков посоветовал журналистам больше доверять словам главы российского государства, нежели репортажам американских коллег.
Песков заявил: "Слушайте президента России Владимира Путина и верьте ему!". Такой ответ прозвучал после того, как телеканал CNBC сообщил, что по данным американской разведки, за период с ноября 2017 года по февраль нынешнего испытания российской перспективной крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой завершились провалом.
Аналитики издания пришли к выводу, что все запуски закончились крушениями. Сообщается, что самое продолжительное испытание ракеты длилось более двух минут, за которые она преодолела более 35 км, после чего потеряла управляемость.
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