В Кремле объяснили, как реагировать на провалы испытаний "русских ракет"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявления американской прессы по поводу крушения ракет с ядерными боеголовками в России.

mil.ru

Песков посоветовал журналистам больше доверять словам главы российского государства, нежели репортажам американских коллег.

Песков заявил: "Слушайте президента России Владимира Путина и верьте ему!". Такой ответ прозвучал после того, как телеканал CNBC сообщил, что по данным американской разведки, за период с ноября 2017 года по февраль нынешнего испытания российской перспективной крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой завершились провалом.

Аналитики издания пришли к выводу, что все запуски закончились крушениями. Сообщается, что самое продолжительное испытание ракеты длилось более двух минут, за которые она преодолела более 35 км, после чего потеряла управляемость.

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