Детище Энди Уорхола закрыто из-за банкротства

Журнал Interview закрыт. Это связано с финансовыми проблемами издания, сообщает New York Post.

Бывшие сотрудники в последнее время предъявляли "дорогие" требования к Interview. Например, бывший редактор Фабиен Барон в судебном порядке потребовал более полумиллиона долларов. По его словам, именно столько ему остался должен работодатель. Иск же бывшего топ-менеджера Деборы Блауччи равен нескольким миллионам. Она считает, что ее несправедливо лишили работы, так как владелец Interview Питер Брант не возжелал выплатить полагавшиеся бонусы.

На обложках Interview в разное время побывали Дэвид Боуи, Мадонна, Элизабет Тейлор, Шер, Диана Росс и Майкл Джексон. На последних — Ким Кардашьян, Джастин Бибер.

Журнал основали в 1969 году британский журналист Джон Уилкок и художник Энди Уорхол, русин по происхождению. Родители основателя поп-арт имигрировавшими в США в начале XX века из словацкого Закарпатья, когда та территория принадлежала Австро-Венгрии. С 2011 по 2016 в РФ под руководством Алены Долецкой выходила собственная версия журнала.