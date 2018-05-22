В Германии напомнили об успехах немецкого танкостроения в мировых войнах

Впервые в боевых действиях немцы применили танки ровно 100 лет назад, во Франции в годы Первой мировой войны. Впервые тяжелые бронированные машины появились вблизи города Сен-Квентин, что на севере Франции. Немецкое командование поставило перед A7V следующие задачи: подавить огонь пулеметов противника, пробить брешь в его обороне и, как следствие, привнести в позиционный бой динамику.

Посмотреть на образец того самого A7V можно в музее танковых войске в Мунстере. Машина выглядит громоздкой и неповоротливой, и с первого взгляда напоминает перевернутый вверх дном корабль. Внутри махины, при жаре в 60 градусов, находились 20 солдат, в том числе 12 пулеметчиков и даже, как ни странно, специалист по почтовым голубям — птицы тогда служили средством связи.

Не стоит недооценивать те изменения, что привнесло в военные действия появление танков. Именно эти бронированные махины позволяли армии Гитлера совершать быстрые маневры и стремительные захватнические операции в первые годы Второй мировой войны. Танки "Пантера" и "Тигр" являлись самым опасным и страшным оружием фашистов.

В 80-ых годах прошлого века танки, если так можно выразиться, вышли из моды. Их число сократилось во многих армиях мира, в том числе и немецкой. Но на сегодняшний день танки снова приобретают особое значение, возвращаясь к былому величию. Страны НАТО поголовно вооружаются ими, а немецкие танки даже стоят на данный момент в Прибалтике для устрашения России.

Однако, смахнуть пыль с бронированных зверей и снова спустись их с поводков европейским странам будет не так-то просто. Все упирается в инфраструктуру Европы. Евросоюз в конце марта даже представил план, в котором оговариваются планы на модернизацию дорог, реконструкцию мостов и расширение железнодорожных сетей, иначе быстрое перемещение танковых войске по маленькой тесной Европе будет очень затруднительным. На такой риск в связи с нарастающим напряжением в отношениях с Россией ЕС просто не может пойти.

Немецкая армия трудится не только над улучшением боеспособности танков, но и над созданием и совершенствованием иных комплексных систем вооружения. Разумеется, в отличие от старых моделей, нынешний полностью компьютеризированы. "Леопард 2", например, помимо своих быстроходности и высокого боевого потенциала, представляет собой движущийся вычислительный центр. Электроника может рассчитать даже траекторию полета снаряда.

Как обещают немецкие конструкторы, скоро должна быть выпущена модифицированная модель, "Леопард 2" A7V, где буква V означает "улучшенный".

"Через 100 лет опять появился танк A7V. Но несмотря на суперсовременную технику, систему охлаждения и монитор, этот танк создан не для телеигры", — заключает автор статьи.

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