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Источник Правда.Ру

Guardian: глава МИД Британии в восторге от санкций США против России

Мир

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон не исключил, что его страна может ужесточить санкции против российских олигархов.

Guardian: глава МИД Британии в восторге от санкций США против России. 387112.jpeg
Фото: REX/Shutterstock

Джонсон признал, что считает действенным подход, которого придерживается администрация Белого дома.   

По его словам, влияние некоторых из этих санкций, особенно на отдельных людей, было очень заметным. "Но у нас есть свои собственные системы и подходы, и мы должны действовать в соответствии с законом и доказательствами", - заявил политик.

Напомним, ранее Минфин США ввёл ограничительные меры в отношении семи российских бизнесменов и 17 правительственных чиновников, а также компаний, которыми они владеют. Лондон, в свою очередь, пообещал пересмотреть выдачу долгосрочных виз для богатых россиян после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как писал The Guardian, международный комитет в палате общин британского парламента на днях опубликовал доклад, в котором утверждается, что "связанным с Кремлём" богатым россиянам удобно использовать Лондон для отмывания денег. 

"Правда.Ру" ранее сообщала, что глава британского МИДа Борис Джонсон назвал бесполезными ответные меры России по высылке 23 британских дипломатов. Министр считает, что эти меры бессмысленны и навредят, в первую очередь, самим россиянам.

В Лондоне заявили, что ожидали подобный ответ Кремля, но он не означает, что диалог между двумя странами должен быть прерван. Свои дальнейшие отношения с Россией власти Великобритании решили обсудить после выходных.

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Темы россия санкции борис джонсон
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