CNBC рассказал о крушении четырех ракет с ядерным двигателем

В американской прессе появились сообщения о том, что испытания российской крылатой ракеты с ядерным двигателем прошли неудачно.

mil.ru

В частности, об этом заявил телеканал CNBC. Согласно информации источников, знакомых с докладом разведки США, ракета с ядерной установкой была протестирована четыре раза с ноября 2017 года по февраль 2018-го.

Аналитики издания пришли к выводу, что все запуски закончились крушениями. Сообщается, что самое продолжительное испытание ракеты длилось более двух минут, за которые она преодолела более 35 км, после чего потеряла управляемость.

Согласно утверждению канала, ракета была оснащена топливным двигателем, который необходим для старта, а также ядерным, который подключается во время полёта. И в этом заключается основная проблема правдоподобности этого сообщения.

По сути, речь идет о том, что проводились испытания с электрическим массогабаритным макетом. В свое время это была тема для исследований и разработок и в СССР, и в США, пояснил ведущий конструктор атомного "мотора" Альберт Белогуров, более 40 лет работающий в воронежском КБ.

По его словам, в Загорске до сих пор имеется превосходная база для наземных запусков ракетных двигателей. "Мы изготовили около 30 образцов для стендовых испытаний. Водород сжигали в кислороде и затем газ направляли в двигатель - на турбину. Турбонасос перекачивал поток, но не в атомный реактор, как положено по схеме (реактора в Загорске, понятно, не было), а в атмосферу. Всего было проведено 250 испытаний. Программа завершилась полным успехом. В итоге получили работоспособный двигатель, отвечавший всем предъявленным требованиям", - поделился информацией специалист.

Ранее источник сообщал, что сверхзвуковая ракета, способная нести ядерный боезаряд, проходила испытания три раза в 2016 и 2017 годах, два из них, в 2016 году, были успешными. Любой проваленный запуск такого рода - это повышенный радиационный фон, не заметить который невозможно. Отсюда - скепсис в отношении сообщения CNBC.