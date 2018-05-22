Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Первый отравляющий газ изобрели в фирме Bayer. Вы не знали?

Мир

В последние годы все больше разгорается протест против применения химического оружия в таких странах, как Сирия и Ирак. Химическая смесь в его основе наносит сокрушающий вред здоровью, а также может привести и к смерти. Химическое оружие может представлять собой газовую, жидкую и даже твердую форму. Особо опасным оно считается из-за того, что зачастую количество реальных жертв от его применения в разы больше предполагаемых. Химическое оружие по праву считается оружием массового поражения.

Первый отравляющий газ изобрели в фирме Bayer. Вы не знали?. 387110.jpeg
Фото: flickr.com

Эксперты считают, что Сирия, производящая подобное оружие с 80-ых годов прошлого века, имеет огромный его запас. И количество, которым обладают сирийцы, не самое страшное. Самое страшное, что лидеры страны наглядно показали, что не боятся его использовать.

Десятки мировых правительств и сотни средств массовой информации ломают голову над тем, каким объемом химического оружия может обладать Сирия и другие государства. А в то же время известная и успешная немецкая химическая и фармацевтическая компания Bayer, которая разработала те самые ядовитые газы, что использовались во время Первой мировой войны, отказывается признать свою вину в гибели 60.000 военнослужащих и гражданских лиц. Доказано, что компания продолжала получать прибыль от производства аналогичного оружия и во времена Второй мировой войны, но также не взяла на себя ответственность за содеянное и не была привлечена к ответственности.

В 1907 году Гаагская конвенция о соблюдении законов и обычаев войны запретила использование химического оружия. Тем не менее, спустя каких-то семь лет, комиссия компании Bayer под председательством ее генерального директора Карла Дуйсберга, начала искать способы утилизация ядовитых отходов. В комиссию входили также Фриц Габер, лауреат Нобелевской премии по химии и Вальтер Нерст, физик и химик. Предприимчивые ученые были рады превратить ядовитые отходы, создаваемые химической промышленностью, в способ заработка.

"Враг даже не заметит, когда вещество будет распылено и, ничего не подозревая, будет тихо сидеть на месте, пока оно будет действовать", — восторженно говорил Дуйсберг. Стоит отметить, что ученый настолько гордился своими "достижениями", что заказал даже у художника Отто Болхагене серию картин, иллюстрирующих применение химического оружия.

На протяжении десятилетий компания Bayer ни коим образом не выказывала каких-либо сожалений о действиях своего руководства. Они не дистанцировались от Дуйсберга, даже когда общественность оказывала на них серьезное давление. Несколько городов в Германии, кстати, включая Франкфурт, Бонн, Марл и Вупперталь, совсем недавно приняли решение переименовать улицы, названные в честь этого позорного военного преступника.

Компания Bayer стала крупнейшим производителем не только химического оружия и противогазов, но и взрывчатых веществ, что сделало ее чрезвычайно богатой. Bayer даже оказывала помощь Третьему Рейху исследовать ядовитые газы в научных лабораториях, хотя, стоит отдать Дуйсбергу должное, к Гитлеру он относился с опасением и недоверием.

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook

Кто уничтожит химическое оружие в Сирии?
Темы Bayer Сирия Гитлер химическое оружие
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости Африки
Неожиданно: величайшая стратегия России XXI века
Формула небес
Астролог: рожденные 22.05 глубокомысленны
Аналитика
Покупатели жилья в Подмосковье выбирают "проекты КОТ"
Читательский топ
Atlantic Resolve: США запускают план "Барбаросса" против России
Бить Запад надо с такой силой, чтобы он уже не встал
В Германии обнаружили смену курса Путина
Названы страны, вторжение в которые окончится катастрофой
В России начаты испытания первого носителя "Калибров"
Новости Все >
В Кремле объяснили, как реагировать на провалы испытаний "русских ракет"
Детище Энди Уорхола закрыто из-за банкротства
В Германии напомнили об успехах немецкого танкостроения в мировых войнах
Ученые назвали степень влияния температуры на иммунную систему
Пентагон: русские С-400 снесут авиацию США в первый день войны
Guardian: глава МИД Британии в восторге от санкций США против России
Популярное Комментируемое Выбор читателей
США и Канада
Atlantic Resolve: США запускают план "Барбаросса" против России

Военные США разгружают свою бронетехнику в порту Антверпена для дальнейшей отправки в Польшу, сообщила бельгийская пресса. 

Atlantic Resolve: США запускают план "Барбаросса" против России
Бить Запад надо с такой силой, чтобы он уже не встал
Мир
Бить Запад надо с такой силой, чтобы он уже не встал
Евросоюз
В Германии обнаружили смену курса Путина
Мир
Названы страны, вторжение в которые окончится катастрофой
США и Канада
Atlantic Resolve: США запускают план "Барбаросса" против России

Военные США разгружают свою бронетехнику в порту Антверпена для дальнейшей отправки в Польшу, сообщила бельгийская пресса. 

Atlantic Resolve: США запускают план "Барбаросса" против России
Бить Запад надо с такой силой, чтобы он уже не встал
Мир
Бить Запад надо с такой силой, чтобы он уже не встал
Южная Америка
Венесуэла: победил не Мадуро, победил социализм
Общество
Правительство решило взять деньги из карманов россиян
Мир
Англия не удостоила визы одного из своих богатейших резидентов Романа Абрамовича?

Англия не отказала Роману Абрамовичу в инвестиционной визе.

Англия не удостоила визы одного из своих богатейших резидентов Романа Абрамовича?
Названы страны, вторжение в которые окончится катастрофой
Мир
Названы страны, вторжение в которые окончится катастрофой
США и Канада
Atlantic Resolve: США запускают план "Барбаросса" против России
Ислам
Рамадан священен не только для мусульман
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 22.05 глубокомысленны Соломон Соловьев Любовь Степушова Венесуэла: победил не Мадуро, победил социализм Любовь Степушова Харун Яхья Рамадан священен не только для мусульман Харун Яхья
Комментарии
Новый фронт: Россия, Европа, Китай против США
Первый отравляющий газ изобрели в фирме Bayer. Вы не знали?
Принц Уильям: африканцы должны прекратить рожать
Почему Путин отказался от зарубежных визитов
Русским объяснили, почему американцы могут призывать к взрывам в России
Под "Кинжал" создали истребители-убийцы авианосцев
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Умирающий Маккейн потребовал уничтожить Путина и Россию
Швеция: тысячи людей вживили себе микрочипы с персональной информацией
Принц Уильям: африканцы должны прекратить рожать
Русским объяснили, почему американцы могут призывать к взрывам в России
ИноСМИ: Россия забирает у НАТО главные плацдармы
Бить Запад надо с такой силой, чтобы он уже не встал
Украина хочет войны? Арестовано новое российское судно
"АвтоВАЗ" решил похоронить "Приору", "Гранту" и "Калину"
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Почему Америку преследуют военные неудачи
В ВСУ рассказали о плане "затянуть петлю" вокруг Донецка
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
ИноСМИ: Россия забирает у НАТО главные плацдармы
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Новости Африки
Неожиданно: величайшая стратегия России XXI века

Великая стратегия России в XXI веке заключается в том, чтобы стать высшей "балансирующей" силой в афро-евразийском регионе путем дипломатического управления.

Неожиданно: величайшая стратегия России XXI века
Почему Америку преследуют военные неудачи
США и Канада
Почему Америку преследуют военные неудачи
Улицы разбитых Скрипалей
Мир
Улицы разбитых Скрипалей
Бить Запад надо с такой силой, чтобы он уже не встал
Мир
Бить Запад надо с такой силой, чтобы он уже не встал
Как американские деньги попадают к террористам? Расследование
США и Канада
Как американские деньги попадают к террористам? Расследование
Территориям бывшего СССР не хватает русского генерал-губернатора
Бывший СССР
Территориям бывшего СССР не хватает русского генерал-губернатора
Почему Европа стесняется сделать "подарок Путину"
Евросоюз
Почему Европа стесняется сделать "подарок Путину"
Пол Крейг Робертс: насколько верна стратегия Путина?
Мир
Пол Крейг Робертс: насколько верна стратегия Путина?
Коммунизм можно уничтожить в России, но не в США
США и Канада
Коммунизм можно уничтожить в России, но не в США
Как два ночных клуба заставили Грузию вздрогнуть
Новости Грузии
Как два ночных клуба заставили Грузию вздрогнуть
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался