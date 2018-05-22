Первый отравляющий газ изобрели в фирме Bayer. Вы не знали?

В последние годы все больше разгорается протест против применения химического оружия в таких странах, как Сирия и Ирак. Химическая смесь в его основе наносит сокрушающий вред здоровью, а также может привести и к смерти. Химическое оружие может представлять собой газовую, жидкую и даже твердую форму. Особо опасным оно считается из-за того, что зачастую количество реальных жертв от его применения в разы больше предполагаемых. Химическое оружие по праву считается оружием массового поражения.

Фото: flickr.com

Эксперты считают, что Сирия, производящая подобное оружие с 80-ых годов прошлого века, имеет огромный его запас. И количество, которым обладают сирийцы, не самое страшное. Самое страшное, что лидеры страны наглядно показали, что не боятся его использовать.

Десятки мировых правительств и сотни средств массовой информации ломают голову над тем, каким объемом химического оружия может обладать Сирия и другие государства. А в то же время известная и успешная немецкая химическая и фармацевтическая компания Bayer, которая разработала те самые ядовитые газы, что использовались во время Первой мировой войны, отказывается признать свою вину в гибели 60.000 военнослужащих и гражданских лиц. Доказано, что компания продолжала получать прибыль от производства аналогичного оружия и во времена Второй мировой войны, но также не взяла на себя ответственность за содеянное и не была привлечена к ответственности.

В 1907 году Гаагская конвенция о соблюдении законов и обычаев войны запретила использование химического оружия. Тем не менее, спустя каких-то семь лет, комиссия компании Bayer под председательством ее генерального директора Карла Дуйсберга, начала искать способы утилизация ядовитых отходов. В комиссию входили также Фриц Габер, лауреат Нобелевской премии по химии и Вальтер Нерст, физик и химик. Предприимчивые ученые были рады превратить ядовитые отходы, создаваемые химической промышленностью, в способ заработка.

"Враг даже не заметит, когда вещество будет распылено и, ничего не подозревая, будет тихо сидеть на месте, пока оно будет действовать", — восторженно говорил Дуйсберг. Стоит отметить, что ученый настолько гордился своими "достижениями", что заказал даже у художника Отто Болхагене серию картин, иллюстрирующих применение химического оружия.

На протяжении десятилетий компания Bayer ни коим образом не выказывала каких-либо сожалений о действиях своего руководства. Они не дистанцировались от Дуйсберга, даже когда общественность оказывала на них серьезное давление. Несколько городов в Германии, кстати, включая Франкфурт, Бонн, Марл и Вупперталь, совсем недавно приняли решение переименовать улицы, названные в честь этого позорного военного преступника.

Компания Bayer стала крупнейшим производителем не только химического оружия и противогазов, но и взрывчатых веществ, что сделало ее чрезвычайно богатой. Bayer даже оказывала помощь Третьему Рейху исследовать ядовитые газы в научных лабораториях, хотя, стоит отдать Дуйсбергу должное, к Гитлеру он относился с опасением и недоверием.

← Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook