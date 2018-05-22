Как заставляют улыбаться школьников в Америке

Старшеклассников в одном из округов Пенсильвании обязали ходить в коридорах школы с улыбкой. Если дети отказываются, то их направляют на обязательное консультирование.

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Студенты, которые сообщают, что им было приказано улыбаться, при этом заявляют, что администраторы не в состоянии навести порядок с издевательствами в школе.

Учителя также жалуются на то, что администрация не всегда следит за их дисциплинарными жалобами на учащихся; при этом школьные администраторы чрезвычайно бдительны в отношении наказания студентов, которые ставят под сомнение их собственные полномочия.

Есть рассказы как минимум трех разных родителей, которые рассказывали истории о том, что их дочери подвергаются сексуальным домогательствам. К примеру, родители девушки, которую, по ее словам, трогала другая девушка, обратились к директору, который посоветовал ей носить более жесткий спортивный бюстгальтер и перестать ходить в джеггинсах.

Таким образом ребенку дали понять, что она должна быть частью решения, а не частью проблемы. На момент инцидента девочке было 12 лет.