Принц Уильям: африканцы должны прекратить рожать

"Население Африки растет настолько быстро, что к 2050 году увеличится вдвое. Это означает, что каждый месяц рождается более трех миллионов человек. Не стоит сомневаться в том, что такое масштабное увеличении численности населения пагубно влияет как среду обитания животных и саму дикую природу", — поделился своими мыслями принц Уильям во время недавнего мероприятия, организованного благотворительной некоммерческой организацией "Tusk Trust".

Принц Уильям продолжал: "Урбанизация, развитие инфраструктуры, совершенствование окружающего мира — сами по себе прекрасные вещи, но мы должны глядеть намного глубже и видеть гораздо больше, нежели сейчас. Нам просто необходимо работать в разы усерднее, если мы хотим, чтобы люди и те животные, с которыми мы делим нашу планету, просто продолжили свое существование".

Стоит ли говорить о том, что сама идея о контроле над тем, сколько детей следует рожать африканским женщинам, противоречат главной ценности Соединенных Штатов Америки — свободе. По этой самой причине, Америка и целый ряд стран Европы, скорее всего, отвергнут идею о контроле рождаемости в Африке.

Очевидно, что население Африки — не самая насущную проблема для стран Запада. Но специалисты указывают на то, что не стоит игнорировать такую сформировавшуюся, самодостаточную и важную науку, как евгеника — учение о селекции применительно к человеку. Основополагающие идеи евгеники внедрялись в наше общество десятилетиями. В основном, между прочим, людям с прогрессивно левыми взглядами.

Одним из сторонников евгеники была Маргарет Сэнгер, основатель организации по борьбе с абортами Planned Parenthood. В то же время Сэнгер была абсолютна откровенна на предмет своих идей о том, что аборт может стать необходимым и действенным методом контроля над рождаемостью, к которому рано или поздно может прибегнуть человечество.

Безусловно, высокая рождаемость в Африке — злободневная, насущная проблема современности, считают специалисты. Они отмечают, как важно много и кропотливо работать в данной области и сколь необходимо держать общественность в курсе по поводу сложившейся ситуации.

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