Украинские власти арестовали российское судно-земснаряд "Печора", обвинив экипаж в добыче песка в районе Каркинитского залива Черного моря.
По данным прокуратуры "автономной республики Крым", "Печора" уже сделали фигурантом уголовного дела о "незаконной добыче песка у берегов полуострова Крым".
Сообщается, что судно арестовали, чтобы возместить "причиненный государству ущерб". Украинская сторона настаивает на том, что с мая 2015 года было зафиксировано более 300 заходов "Печоры" в порты полуострова.
По оценкам Киева, предварительный ущерб от "незаконной экономической деятельности" составил более 250 миллионов гривен.
Напомним, в апреле украинский суд арестовал судно SeaBreez из-за разработки песчаника в районе Керчи. А в Мариуполе суд оштрафовал арестованное крымское рыболовецкое судно "Норд". Все члены экипажа оштрафованы по части 2 статьи 204 Кодекса административных правонарушений Украины (нарушение порядка въезда на территорию Украины и выезда из нее)
Эксперт из Израиля Яков Кедми удивился пассивному поведению России в ответ на захват Украиной судна "Норд" под флагом РФ в Азовском море.
В эфире канала "Россия 1" он напомнил, как в таких случаях действуют США. Комментируя ситуацию с захватом украинскими пограничниками российского рыболовного судна "Норд", зарегистрированного в Крыму, Кедми предложил представить, как в подобной ситуации повели бы себя США.
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