ИноСМИ: Россия забирает у НАТО главные плацдармы

В частности, Филип Бридлав отмечает, что российские военные допустили ряд серьезных тактических ошибок в военном противостоянии с Грузией 10 лет назад. Но в Крыму, отмечает он, Россия этих ошибок уже не допускала. Как только появился новый ряд проблем перед вторжением в Донбасс, говорит американский генерал, Россия тут же смогла решить и их. Филип Бридлав считает, что тактические действия российской армии и их умение вовремя решать проблемы является настоящим вызовом для стран НАТО.

В связи с ростом присутствия стран Североатлантического альянса в Ближневосточном регионе и военными действиями в Сирии России пришлось изменить ситуацию с собственной безопасностью. Так, Москва уже увеличила свой Черноморский флот на 15 кораблей. Как отмечал глава государства Владимир Путин, Россия намерена обеспечить долгосрочное присутствие своего военно-морского флота в Средиземном море. Цель этой операции ясна и проста — защитить границы Черного моря от сирийских террористов и враждебной деятельности стран НАТО. Теперь, после размещения на указанной территории такого количества российских военных кораблей, Средиземное море больше не является вотчиной стран Североатлантического альянса.

Стоит сказать и о других причинах, из-за которых России так важно иметь большой военный потенциал в Средиземном море. Для российского Черноморского флота Средиземное море — единственный возможный выход к открытому океану. Авторитет Москвы на Ближнем Востоке и Северной Африке растет в геометрической прогрессии. На этом фоне наращивание военной мощности в бассейне Средиземного моря российскими военными выглядит вполне себе рациональным, логичным и успешным шагом. Как бы то ни было, у России есть свои собственные интересы и мощный военный флот, с помощью которого эти самые интересы можно продвигать. На данный момент Россия однозначно потеснила Америку, и, как это бывало раньше, теперь Средиземное море нельзя назвать подконтрольным государствам НАТО.

Филип Бридлав признает успехи Российской федерации на Средиземном море, главным плюсами российских военных называет высокую степень адаптации и умение учиться на собственных ошибках, но опровергает мнение о том, что НАТО на два шага отстает от России. И тут же добавляет, что "если Россия нападёт на какое-либо государство альянса, США ответят, как и остальные страны НАТО".

← Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook