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Источник Правда.Ру

В ВСУ рассказали о плане "затянуть петлю" вокруг Донецка

Мир

Накалилась обстановка на рубежах Горловки (Донецкая область). Вооружённые силы Украины напали на блокпост и взяли троих пленных. Отход нападавших сопровождался обстрелом.


Киев уличили в подготовке наступления на Донбасс

В результате в городе разрушены дома, убиты двое, ранены четверо. Власти ДНР предупредили местных жителей, что, возможно, им придется провести ближайшие 24 часа в укрытиях.

Активные военные действия происходят на этой территории более семи дней, по мнению командования Объединенных сил, эта земля важна для "затягивания петли" вокруг Донецка. Слухи о том, что в атаках участвовали танки, не подтвердились, так как рельеф неудобен для таких действий.

Кроме того, поселение окружено возвышенностями, с них легко просматривается и простреливается город. А значит, те, кто занимает эту территорию, владеют поселением и могут двигаться в сторону Дебальцево и Енакиево.

Стоит заметить, что территория вокруг Горловки — "серая зона" с точки зрения минских договоренностей, а значит, это продвижение наступлением не является.

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Темы украина донбасс конфликт
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