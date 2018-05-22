Швеция: тысячи людей вживили себе микрочипы с персональной информацией

Жители Швеции все чаще вживляют себе под кожу микрочипы с конфиденциальной информацией.

Как пишет AFP, более 3000 человек в Швеции имплантировали крошечные микрочипы под кожу, чтобы держать там информацию о кредитной карте и персональных данных.

Отметим, что имплантат размером с рисовое зерно создан по технологии Near Field Communication (NFC). Эта технология считается "пассивной", что означает, что микрочип хранит данные, которые могут быть прочитаны другими устройствами.

Таким образом, идеи Оруэлла получили свое реальное воплощение, но шведов это не беспокоит. Правительства в Европе спокойно экспериментировали с внедрением технологии в Швеции и нескольких других странах региона, увлеченных идеей того, что обмен личной информацией является признаком прозрачного общества.

Многие шведы отмечают, что им интересно попробовать что-то новое и посмотреть, как это можно использовать для того, чтобы облегчить жизнь в будущем.

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