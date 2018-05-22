Под "Кинжал" создали истребители-убийцы авианосцев

В российском оборонном ведомстве сообщили, что для ракетного комплекса "Кинжал" разработан специальный самолет-носитель.

Фото: mil.ru

Сообщается, что сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 был серьезно модифицирован.

По слвоам специалистов, разработчикам заново создать тактику боевого использования самолета, а летчикам - переучиваться.

Таким образом, МиГ-31 на сегоняшний день является лучшим вариантом для "Кинжала", однако радикальное изменение задач самолета требует его серьезной модификации. При этом самолеты с индексом "К" серьезно отличаются от базовой версии.

Напомним, что сегодня в опытно-боевой эксплуатации находятся 10 МиГ-31К. Они базируются в Астраханской области и уже стоят на боевом дежурстве. При этом российские специалисты продолжают работу по созданию противокорабельной ракеты "Циркон". Как пояснили источники в оборонно-промышленном комплексе (ОПК), "Циркон" создавался как противокорабельная ракета, которая может запускаться из универсальных пусковых установок 3С14, которые тоже используются для ракет "Калибр" и "Оникс".

Западные аналитики с сожалением констатируют, что такие ракеты способны прекратить "суперкорабли Америки в многомиллиардные кладбища для тысяч моряков".

Но в российском минобороны пояснили, что "задачи у ВМФ России совсем другие, охрана и защита своей территории и противодействие возможному нападению со стороны моря. Поэтому столкновения двух флотов в открытом океане и сражения между ними не стоит рассматривать всерьез".

В ведомстве отметили, что с начала 2018 года экипажами авиакомплекса "Кинжал" совершено 250 полетов. Отмечается, летный состав подготовлен в полном объеме и готов работать днем и ночью в различных метеоусловиях.

Задачей "Кинжала" является уничтожение наземных и морских целей. Он создан на базе модернизированного самолета МиГ-31 и оснащен высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой. Она обеспечивает нанесение ударов по целям на дальности более 2 тысяч км без захода в зону противовоздушной обороны противника. Благодаря своим характеристикам "Кинжал" не имеет аналогов в мире.

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