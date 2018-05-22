Британия требует от Абрамовича объяснить происхождение состояния

Откуда состояние? Ответ на этот вопрос придется дать одному из крупнейших британских резидентов Роману Абрамовичу, если он хочет получить инвестиционную визу. Такой информацией располагает Daily Telegraph.
Ранее СМИ писали о том, что бизнесмену не продлили визу, так как предыдущая закончилась, когда Абрамович был вне пределов Соединенного Королевства. Из-за обновленного в 2015 году закона россиянину пришлось оформлять визу по более строгим нормам. В этом контексте СМИ подчеркнули, что корень проблемы в том, что Абрамович подал прошение, находясь вне пределов Англии.
Британская сторона также пояснила ситуацию: виза Tier 1, именно на нее претендует россиянин, не может быть выдана, проситель нечестно нажил свое состояние.
"Правда.Ру" уже описывала ситуацию, которая произошла вокруг затянувшейся процедуры выдачи визы Абрамовичу. Из-за этого он даже пропустил победный финальный матч своей футбольной команды.
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