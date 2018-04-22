Германия настаивает на приглашении России на саммит "Большой семерки"

Германия считает, что если Запад действительно хочет наладить отношения с Россией, ее надо пригласить на саммит G7. Он состоится в начале июня в Канаде, сообщает ТАСС.
Инициативы высказали политики Свободной демократической партии (СвДП) и Левой партии Германии.
"Если Запад действительно намерен вновь вступить с Россией в конструктивный диалог, это подходящий случай. "Большая семерка" должна снова стать "большой восьмеркой", — заявила руководитель фракции Левой партии в Бундестаге Сара Вагенкнехт.
Замглавы парламентской фракции СвДП Александер Ламбсдорф к этому добавил, что в настоящее время имеет смысл стабилизировать и "лучше структурировать" диалог с Москвой. И для этого G7+1 может стать подходящим форматом.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что глава украинского МИД Павел Климкин в апреле отправится на встречу министров иностранных дел стран Большой семерки (G7).
Впервые в истории Украина будет присутствовать на полноценном, плановом мероприятии стран Большой семерки.
Сообщается, что Климкин получил приглашение на встречу от своей коллеги, канадского министра Христи Фриланд.
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