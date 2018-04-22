США подстрекают Украину повысить тарифы на газ

В США Госдеп рекомендует Киеву следовать советам МВФ, в рамках которого надо создать антикоррупционный суд и повысить тарифы на газ. Сообщение опубликовано на сайте Госдепа.

В нем говорится об итогах встречи исполняющего обязанности госсекретаря США Джона Салливана с главой МИД Украины Павлом Климкиным 21 апреля в Торонто.

"Исполняющий обязанности секретаря подтвердил твердую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии. Он призвал Украину удвоить свои усилия по проведению реформ и выполнению программ МВФ, приняв закон о создании действительно независимого антикоррупционного суда и увеличив газовые тарифы до паритетного уровня по отношению к импорту", — сказано в документе.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Госдеп США представил доклад о массовых нарушениях прав человека на Украине. Документ опубликован на сайте ведомства.

Отчет касается не только Украины, но ДНР, ЛНР и Крыма. Последний США упорно считает украинским, а ответственность за нарушения возлагает на Россию. Один из разделов посвящен "широкомасштабной коррупции на правительственном уровне; цензуре; блокировке сайтов; неспособности правительства привлечь к ответственности причастных к насилию над активистами и насилии в отношении этнических меньшинств и активистов ЛГБТ-сообщества".

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