Депутат ПАСЕ выдвинул России ультиматум

Представитель группы либерал-демократов в Парламентской ассамблее Совета Европы датчанин Майкл Ааструп Йенсен потребовал от России выполнения условий, чтобы делегация нашей страны могла вернуться в ПАСЕ. При этом он обвинил Россию в шантаже.

"Они говорят: "мы не хотим выплачивать взносы в организации при условии, что действуют санкции против нашей парламентской делегации", — отметил Йенсен. Он добавил, что российские парламентарии самостоятельно отказались от участия в работе ассамблеи. По его словам, российская делегация может вернуться, но на условиях ПАСЕ, депутатам которой не следует соглашаться на условия Москвы по выходу из кризиса.

Йенсен указал, что в ПАСЕ выступают за снятие санкций с российской делегации при условии, что Москва "выполнит резолюцию, которую мы предложили".

Напомним, в 2014 году российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ из-за позиции по Крыму. Три года подряд Россия отказывается направлять делегатов для работы в сессиях ассамблеи. В Москве предлагали документально закрепить недопустимость санкций в отношении национальных делегаций, однако в ПАСЕ на эту инициативу не отреагировали.

В июне 2017 года Россия приостановила выплату части средств в бюджет Совета Европы до тех пор, пока не будут восстановлены полномочия делегации РФ в ПАСЕ.

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