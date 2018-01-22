Яровая придумала закон о запрете "возбуждающих детей" сайтов

Депутат Госдумы Ирина Яровая выступила с законопроектом о внесудебной блокировке сайтов с информацией, побуждающую несовершеннолетних к агрессии против детей.

Сообщается, что в настоящее время документ направлен на согласование в профильные ведомства. В документе предлагается наделить Роскомнадзор правом блокировать сайты с информацией, "побуждающей детей и подростков к совершению противоправных действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетних".

При этом документом предусмотрена блокировка "зеркал" таких сайтов. По слвоам Яровой, "у некоторых ведомств были сомнения по данной позиции, происшествия в Перми, Челябинской области и Улан-Удэ стали теми трагедиями, которые показали ошибочность сомнений и жизненную важность необходимости скорейшего устранения пробела в законодательстве".

"Правда.Ру" ранее писала о том, что российские дети чаще всего интересуются сайтами об алкоголе, табаке и наркотиках.

Согласно данным исследования "Лаборатории Касперского", за период с декабря 2015 года по ноябрь 2016 года, в среднем каждый российский ребенок пытался 139 раз перейти на сайт с информацией об алкоголе, табаке и наркотиках.

Кроме того, за год каждый ребенок 49 раз пытается зайти на сайты с пиратским программным обеспечением, аудио и видео. Далее по популярности следуют ресурсы с нецензурной лексикой, в среднем, 27 попыток за год. Оружие интересует российских детей меньше всего, около 3 попыток.

Как сообщает издание, в общем рейтинге стран в категории "Алкоголь, табак и наркотики" маленькие россияне стали девятыми. Российский ребенок, в среднем, ежегодно совершает 229 попыток доступа к сайтам с нежелательной информацией.