Украинский президент Петр Порошенко рекомендовал гражданам страны изучать историю по брошюре Симона Петлюры. При этом глава государства опроверг ксенофобскую направленность этой книги.
Этот труд издан под названием "Московская вошь. Размышления дядьки Симона про то, как московские вши поедают Украину и что с ними нужно делать".
По словам Порошенко, книга "совсем не ксенофобская, потому что есть самокритичный раздел "Свои гниды".
Порошенко в ходе выступления по случаю Дня соборности Украины также посоветовал украинцам прочитать "Воспоминания" Павла Скоропадского, которыми "был поражен".
Также, по мнению Порошенко, "поучительно было бы полистать еще и Махно. "Единственная, наверное, фигура в истории, которая, как утверждают некоторые ученые, на собственных деньгах печатала официальное разрешение эти деньги подделывать", - сказал он.
Украинский лидер подчеркнул, что не хочет давать оценок политическим деятелям того периода, которые "принимали эпохальные решения и допускали тяжелые ошибки". "Наша с вами обязанность - сделать правильные выводы из уроков истории", - добавил он.
Ежегодно 23 мая Украина отмечает день рождения Петлюры. Сегодня в Киеве о нем говорят как о политике, который "возродил государственность Украины". Так кем же был Симон Петлюра? На этот вопрос "Правде.Ру" ответил историк Белого движения, автор десятков научных трудов Сергей Волков.
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