Китайские военные считают, что Пекин и Москва должны вместе противостоять давлению со стороны Вашингтона.
Об этом заявил военный атташе китайского посольства в России генерал-майор Куй Яньвэй. На встрече с председателем комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктором Бондаревым Куй Яньвэй напомнил, что Пентагон рассматривает Китай и Россию как угрозы для США.
По его словам, "США с западными странами в европейской части сдерживают Россию, а в азиатской части сдерживают Китай".
Куй Яньвэй подчеркнул, что Москве и Пекину нужно вместе противодействовать глобальным угрозам, а также "вызовам со стороны США и их союзников".
Напомним, недавно Пентагон обнародовал основные положения новой Национальной оборонной стратегии. При этом главным приоритетом называется соперничество с Россией и Китаем. В американском военном ведомстве считают, что Москва и Пекин представляют угрозу для безопасности и процветания страны.
Как заявил ранее помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер, упор в документе "сделан на защите страны, обеспечении дальнейшего процветания США, реализации концепции "мир через силу" и распространении влияния США".
Он добавил, что "глобальную угрозу" США представляют "ревизионистские авторитарные державы", подобные России и Китаю, "страны-изгои", в число которых Вашингтон включает Иран и КНДР, и экстремистские группировки типа ИГ*.
По словам Макмастера, Россия и Китай "подрывают международный порядок и стабильность, игнорируют суверенные права своих соседей и верховенство права". Угроза со стороны России "включает в себя так называемые войны нового типа, в том числе тщательно разработанные кампании подрывной деятельности, дезинформации и пропаганды с использованием киберсредств", отметил он.
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