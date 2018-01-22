В КНР призвали Россию к совместному противостоянию США

Китайские военные считают, что Пекин и Москва должны вместе противостоять давлению со стороны Вашингтона.

Об этом заявил военный атташе китайского посольства в России генерал-майор Куй Яньвэй. На встрече с председателем комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктором Бондаревым Куй Яньвэй напомнил, что Пентагон рассматривает Китай и Россию как угрозы для США.

По его словам, "США с западными странами в европейской части сдерживают Россию, а в азиатской части сдерживают Китай".

Куй Яньвэй подчеркнул, что Москве и Пекину нужно вместе противодействовать глобальным угрозам, а также "вызовам со стороны США и их союзников".

Напомним, недавно Пентагон обнародовал основные положения новой Национальной оборонной стратегии. При этом главным приоритетом называется соперничество с Россией и Китаем. В американском военном ведомстве считают, что Москва и Пекин представляют угрозу для безопасности и процветания страны.

Как заявил ранее помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер, упор в документе "сделан на защите страны, обеспечении дальнейшего процветания США, реализации концепции "мир через силу" и распространении влияния США".

Он добавил, что "глобальную угрозу" США представляют "ревизионистские авторитарные державы", подобные России и Китаю, "страны-изгои", в число которых Вашингтон включает Иран и КНДР, и экстремистские группировки типа ИГ*.

По словам Макмастера, Россия и Китай "подрывают международный порядок и стабильность, игнорируют суверенные права своих соседей и верховенство права". Угроза со стороны России "включает в себя так называемые войны нового типа, в том числе тщательно разработанные кампании подрывной деятельности, дезинформации и пропаганды с использованием киберсредств", отметил он.