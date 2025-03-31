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Трамп пообещал Зеленскому очень большие проблемы за выход из сделки по недрам

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Мир

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский пытается отказаться от сделки по ресурсам Украины.

Дональд Трамп выступает на CPAC в Вашингтоне, округ Колумбия, 10 февраля 2011 года.
Фото: commons.wikimedia.org by Гейдж Скидморм
Дональд Трамп выступает на CPAC в Вашингтоне, округ Колумбия, 10 февраля 2011 года.

Он дал понять, что последствия бля "просроченного" будут весьма серьёзными.

"Теперь он говорит: "Я хочу её (сделку) пересмотреть". Если он это сделает, у него возникнут очень большие проблемы", — отметил лидер США.

По его словам, Киев надеется добиться вступления в альянс НАТО, однако этого никогда не случится.

Раньше сообщалось, что сделка по "редкозёмам" ставит Зеленского перед выбором между потерей поддержки основного союзника и полной зависимостью от США.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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