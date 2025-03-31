Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский пытается отказаться от сделки по ресурсам Украины.
Он дал понять, что последствия бля "просроченного" будут весьма серьёзными.
"Теперь он говорит: "Я хочу её (сделку) пересмотреть". Если он это сделает, у него возникнут очень большие проблемы", — отметил лидер США.
По его словам, Киев надеется добиться вступления в альянс НАТО, однако этого никогда не случится.
Раньше сообщалось, что сделка по "редкозёмам" ставит Зеленского перед выбором между потерей поддержки основного союзника и полной зависимостью от США.
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