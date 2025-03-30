Намек для США: Дания намерена усилить собственный флот

3:12 Your browser does not support the audio element. Мир

Дания намерена значительно укрепить свой военно-морской флот в рамках нового амбициозного плана, разработанного министерством обороны страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Mstyslav Chernov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Копенгаген, Дания

По замыслу властей, усиление флотилии произойдет за счет закупки нескольких десятков новых судов и современного оборудования, предназначенного, в первую очередь, для мониторинга критически важной подводной инфраструктуры. Такой шаг стал ответом на изменение геополитической обстановки и рост напряженности в мире.

По заявлению министра обороны Троельса Лунда Поульсена, в ближайшее время Копенгаген приступит к реализации долгосрочной стратегии развития военно-морских сил. В ее рамках будут приниматься ключевые решения относительно строительства новых фрегатов и расширения возможностей флота в целом.

В частности, правительство уже сейчас предлагает закупить новейшее оборудование для наблюдения за подводными объектами стратегического значения. Параллельно начнется разработка беспилотных летательных аппаратов и других автономных устройств, которые усилят боеспособность датского флота как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Кроме того, запланирована поставка 25 новых судов: 21 из них поступит на вооружение Морской гвардии Дании, а еще четыре будут многоцелевыми — их можно будет использовать как для наблюдения за территориальными водами, так и для выполнения специфических военных задач, включая постановку мин.

Необходимость столь серьезного перевооружения и расширения флота в Дания объясняют обострением международной ситуации и обязательствами перед НАТО по укреплению оборонительного потенциала страны.

По словам Поульсена, имеющиеся у Дании фрегаты прослужат еще как минимум десятилетие, но власти не хотят терять время и уже сейчас закладывают основу для принятия решений о будущих закупках, включая проектирование фрегатов следующего поколения. Такой подход, по мнению министра, позволит провести модернизацию флота плавно и обоснованно.

Стоит напомнить, что ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен анонсировала рост военных расходов страны, признав при этом, что этот шаг будет непростым и весьма затратным. Однако позже она же констатировала, что конкретных источников финансирования масштабной военной реформы правительство пока не нашло.

Между тем, активизация НАТО у западных границ России уже несколько лет является предметом острой риторики с обеих сторон. Москва регулярно выражает обеспокоенность расширением инициатив Альянса, который, в свою очередь, объявляет все это частью стратегии "сдерживания российской агрессии".

Российская сторона свою позицию формулирует четко: Кремль не видит оснований для эскалации военного присутствия НАТО в Европе, заявляя, что РФ не представляет ни для кого угрозы, но будет внимательно отслеживать любые действия, которые могут затронуть ее национальные интересы.

Уточнения

Да́ния — государство в Северной Европе, старший член содружества Датского Соединённого королевства, в состав которого также входят Фарерские острова и автономная территория Гренландия.

