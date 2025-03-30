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Позиция отстающих: Европа не стремится завершать конфликт

1:32
Мир

По мнению ирландского журналиста Чея Боуза, Россия предпринимает реальные шаги к завершению конфликта на Украине.

ВСУ
Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
ВСУ

Он подчеркнул, что в это же время европейские государства, напротив, не проявляют интереса к установлению мира.

В своём сообщении он отметил, что США и Россия продолжают вести диалог, направленный на поиск мирного решения, тогда как европейские лидеры фактически отстранились от этого процесса и ведут переговоры лишь между собой.

Журналист подчеркнул, что отсутствие стремления со стороны Европы к прекращению боевых действий становится всё более заметным. В подтверждение своих слов Боуз сослался на публикацию в Financial Times, в которой говорилось о негативной реакции министров стран Балтии на возможность перемирия. По их мнению, подобный шаг может усилить угрозу со стороны России.

Между тем, недавно состоявшийся телефонный разговор между президентами России и США длился около двух часов. Владимир Путин, в рамках этой беседы, положительно оценил предложение о временном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре обеих сторон сроком на 30 дней и дал соответствующие указания военному руководству.

Это стало уже вторым их контактом за короткое время — ранее, 12 февраля, лидеры также обсудили украинскую повестку и выразили готовность продолжать диалог, включая возможность личной встречи.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств..

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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