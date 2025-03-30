В 2022 году USAID перечислило четыре миллиона долларов журналу Time за публикацию, в рамках которой Владимир Зеленский был назван "Человеком года" и помещён на обложку издания.
Об этом сообщил российский сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале, обратив внимание на то, как на Западе формируется информационная повестка.
По словам Пушкова, раскрывшиеся данные о расходах американского агентства свидетельствуют о том, что за подобные публикации СМИ получают крупные суммы.
Он отметил, что Time — далеко не единственное издание, которому выплачивались деньги за материалы, продвигающие нужный образ. Сенатор подчеркнул, что такая практика распространена и активно применяется на Западе для формирования общественного мнения.
Пушков также опубликовал снимок обложки журнала с изображением Зеленского, ставшего в тот год центральной фигурой в международной информационной повестке. По его мнению, именно подобным образом создаются герои и "персоны года" в западных медиа.
Между тем, полномочия Владимира Зеленского как президента Украины формально завершились 20 мая 2024 года. Однако проведение новых выборов было отменено под предлогом действия военного положения и мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что в условиях конфликта голосование проводить нецелесообразно.
Экс-президент США Дональд Трамп ранее резко высказался по этому поводу, назвав Зеленского "диктатором без выборов" и добавив, что уровень поддержки украинского лидера, по его данным, снизился до 4 процентов.
Time — американский еженедельный журнал и информационный портал со штаб-квартирой в Нью-Йорке.
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