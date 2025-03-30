Как закончится конфликт: США намерены радикально пересмотреть отношения с РФ

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После завершения конфликта на Украине Соединённые Штаты могут пересмотреть свои отношения с Россией — об этом говорится в статье, опубликованной изданием The National Interest.

Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг США

По мнению автора материала, возможное окончание боевых действий открывает путь к новому этапу в российско-американском взаимодействии.

Обозреватель отметил, что смена стратегии с давления на экономическое сотрудничество способна создать условия для конструктивного диалога между Россией и западными странами. Такой подход, как предполагается, может способствовать выстраиванию более стабильных международных отношений.

В статье также указано, что бывший президент Дональд Трамп, вероятно, готов внести изменения в внешнеполитический курс США. По мнению автора, Трамп может рассмотреть вариант экономического партнёрства с Москвой, которое, с одной стороны, будет отвечать интересам Вашингтона, а с другой — внесёт вклад в укрепление мира на европейском континенте.

Кроме того, глава Министерства финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News 26 марта заявил, что в рамках возможного урегулирования украинского конфликта американская сторона допускает рассмотрение вопроса о возвращении России в международную платёжную систему SWIFT.

Уточнения

Скотт Ке́ннет Го́мер Бе́ссент / Бе́ссант — американский управляющий хедж-фондом и государственный деятель. Министр финансов США с 28 января 2025 года.

