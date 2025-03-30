Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотите пушистую кошку? Вот о чём вам не расскажут в зоомагазине
Соль под запретом: одна ложка — и риск инсульта подскакивает
Пришествие Терминатора: роботы научились самостоятельно выходить с 3д-принтера
Похоронная служба: ВС РФ нанесли удар по расположению СБУ
Хотите стильную кухню без затрат? Просто замените эти вещи
Неудачная покупка: Зеленский стал человеком года благодаря взятке
Новый виток франшизы? Джош Хатчерсон заинтриговал поклонников
Мародерство и преступления: бесчинства ВСУ на захваченных территориях
Доставка задерживается: военная помощь Украине осела в Польше

Как закончится конфликт: США намерены радикально пересмотреть отношения с РФ

1:23
Мир

После завершения конфликта на Украине Соединённые Штаты могут пересмотреть свои отношения с Россией — об этом говорится в статье, опубликованной изданием The National Interest.

Флаг США
Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг США

По мнению автора материала, возможное окончание боевых действий открывает путь к новому этапу в российско-американском взаимодействии.

Обозреватель отметил, что смена стратегии с давления на экономическое сотрудничество способна создать условия для конструктивного диалога между Россией и западными странами. Такой подход, как предполагается, может способствовать выстраиванию более стабильных международных отношений.

В статье также указано, что бывший президент Дональд Трамп, вероятно, готов внести изменения в внешнеполитический курс США. По мнению автора, Трамп может рассмотреть вариант экономического партнёрства с Москвой, которое, с одной стороны, будет отвечать интересам Вашингтона, а с другой — внесёт вклад в укрепление мира на европейском континенте.

Кроме того, глава Министерства финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News 26 марта заявил, что в рамках возможного урегулирования украинского конфликта американская сторона допускает рассмотрение вопроса о возвращении России в международную платёжную систему SWIFT.

Уточнения

Скотт Ке́ннет Го́мер Бе́ссент / Бе́ссант — американский управляющий хедж-фондом и государственный деятель. Министр финансов США с 28 января 2025 года.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Забудьте об откачке дачного туалета: одно средство — и яма чистится сама
Садоводство, цветоводство
Забудьте об откачке дачного туалета: одно средство — и яма чистится сама Аудио 
АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США
Мир. Новости мира
АЭС на экспорт: реакция Росатома на передачу Запорожской станции США Аудио 
Нарушители из Украины испортили природное чудо Венгрии — и это нельзя исправить
Туризм
Нарушители из Украины испортили природное чудо Венгрии — и это нельзя исправить Аудио 
Популярное
Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном

Скромный воробей кажется самым простым созданием в городе. Но за его серым оперением скрывается стратег, выживальщик и мастер хитрых приёмов.

Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном
Нарушители из Украины испортили природное чудо Венгрии — и это нельзя исправить
Нарушители из Украины испортили природное чудо Венгрии — и это нельзя исправить
Змеи обходят стороной: как пара кустов может спасти лето на даче
Этот рецепт моркови знают не все — а зря, она получается идеальной
Истребитель-перехватчик МиГ-41. Самолёт шестого поколения покорит ближний космос Дмитрий Плотников Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев
Лучшие духи для весны, которые сводят с ума окружающих
Китай показал, каким будет двигатель будущего — и это не электричество
Ночь наступит в обед: где в России можно увидеть солнечное затмение 29 марта
Ночь наступит в обед: где в России можно увидеть солнечное затмение 29 марта
Последние материалы
Смородина даёт урожай в 2 раза больше, если полить её не тем, чем принято
Секрет встроенного шкафа: где спрятать трубы и дефекты отделки
Эволюционный концерт: птицы получают кайф от собственного пения: судите сами
Рыба, от которой вы не успеете оправиться: скрытая угроза на вашей тарелке
SOS-улыбка: экспресс-отбеливание перед свиданием или фотосессией
На что смотреть в салоне, чтобы потом легко продать машину
ТОП-5 самых вместительных автобусов СССР
Слёзы чемпионов: Михаил Боярский раскрыл, о ком хотел бы снять трагический фильм
Хотите кота, но боитесь проблем? Эти породы не подведут
Миллионы тонн нефти: Венгрия и Россия готовят новую сделку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.