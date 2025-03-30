Америка больше не спасает мир: Украина и всё остальное — второстепенны

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Соединённые Штаты больше не спасают мир — Украина и всё остальное — второстепенны.

Фото: commons.wikimedia.org by Tech. Sgt. Andy Dunaway, U.S. Air Force, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Два солдата армии США из 101-го воздушно-десантного полка осматривают местность перед собой

Об этом пишет Washington Рost, рассказав о "секретной стратегии Пентагона".

Теперь единственная угроза США — КНР, единственный приоритет — защита острова Тайвань.

В Европе Вашингтон готов "идти на риск" и давить на союзников, чтобы те сами разбирались с РФ, Ираном и Северной Кореей. НАТО должна сама держать оборону.

Тайваню предложено поднять расходы на оборонку до 10 процентов ВВП (сегодня 2,5 процентов), а армии США предписано помогать с охраной границ, борьбой с мигрантами, доступом к Гренландии и Панамскому каналу. Ну и, наконец, расширение ядерных сил и воплощение в жизнь программы ПВО "Золотой купол".