Америка больше не спасает мир: Украина и всё остальное — второстепенны

Соединённые Штаты больше не спасают мир — Украина и всё остальное — второстепенны.
Об этом пишет Washington Рost, рассказав о "секретной стратегии Пентагона".
Теперь единственная угроза США — КНР, единственный приоритет — защита острова Тайвань.
В Европе Вашингтон готов "идти на риск" и давить на союзников, чтобы те сами разбирались с РФ, Ираном и Северной Кореей. НАТО должна сама держать оборону.
Тайваню предложено поднять расходы на оборонку до 10 процентов ВВП (сегодня 2,5 процентов), а армии США предписано помогать с охраной границ, борьбой с мигрантами, доступом к Гренландии и Панамскому каналу. Ну и, наконец, расширение ядерных сил и воплощение в жизнь программы ПВО "Золотой купол".
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Скромный воробей кажется самым простым созданием в городе. Но за его серым оперением скрывается стратег, выживальщик и мастер хитрых приёмов.