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Путь в ад: Молдавия движется в пропасть

3:03
Мир

Молдавская Республика стремительно скатывается в хаос, следуя сценарию, навязанному ей западными кураторами, и не исключено, что вслед за Украиной она станет следующей горячей точкой на карте Европы.

Флаг Молдавии
Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Молдавии

Такое мнение высказал РИА Новости депутат Государственной Думы от Крымского региона Михаил Шеремет, являющийся членом комитета по безопасности.

Поводом для столь резкого заявления стал недавний инцидент с главой Гагаузской автономии Евгенией Гуцул. В минувшую пятницу районный суд Кишинева удовлетворил ходатайство прокуратуры и постановил арестовать Гуцул на 20 суток.

По мнению Шеремета, этот шаг является звеньем одной цепи — политики преследования неугодных политиков, которую проводит руководство Молдавии под диктовку Запада. Он полагает, что в свете происходящего Гагаузской автономии уже сейчас стоит всерьез задуматься о крымском опыте — о проведенном там демократическом референдуме, который помог жителям полуострова избежать надвигавшейся катастрофы.

Шеремет убежден, что арест Гуцул по решению президента Майи Санду не имеет ничего общего с правосудием. Это, по его словам, откровенная демонстрация диктаторских замашек, попытка расправиться с неугодной политиком путем ущемления прав автономии. Причем методы, которыми пользуется Санду, по мнению депутата, подозрительно напоминают те, что применяет у себя дома украинский лидер Владимир Зеленский — речь идет о фактически тотальном давлении на оппозицию и зачистке политического поля от конкурентов.

Напомним, Гуцул была задержана 25 марта прямо в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр. Официальная причина — подозрения в нарушениях при финансировании избирательной кампании и подделке документов. Однако сама Гуцул и ее защита видят в этом исключительно политическую расправу.

На следующий день через адвокатов она обратилась с экстренными посланиями к президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, в которых заявила, что ее арест — лишь очередной этап в хорошо спланированной кампании по ликвидации особого статуса Гагаузской автономии, гарантированного ей молдавской конституцией. По ее словам, власти Молдавии ведут дело к полному уничтожению автономии, и она просит международного вмешательства для разрешения этого кризиса.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала молдавские власти соблюдать в деле Гуцул элементарные нормы закона и демократические принципы. А пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Кишиневу пора отказаться от политики силового давления на оппонентов и наконец обеспечить всем политическим силам страны условия для свободной деятельности.

Уточнения

Молдо́ва — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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