Украина будет спасена: внешнее правительство сохранит страну

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Возможность установления временного внешнего управления на территории Украины рассматривается некоторыми российскими парламентариями как спасительный вариант для государства.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Флаг Украины и Европейского Союза

Как заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко, эта инициатива способна предотвратить дальнейшую узурпацию власти действующим руководителем Украины.

В четверг президент России отметил, что страна готова в рамках дискуссии с партнерами, США и европейскими странами, обсудить идею об условиях внешней администрации под эгидой ООН.

По мнению российского лидера, подобная мера могла бы способствовать организации прозрачных выборов и формированию работоспособного руководства, способного подписывать соглашения и вести продуктивные переговоры о прекращении конфликта.

Некоторые эксперты утверждают, что срок реальных полномочий нынешнего украинского президента уже истек, параллельно с его возможностями вести легальные переговоры и оформлять международные договоры. По мнению российского законодателя, руководитель Украины и дальше прилагает усилия, чтобы продлевать дату предстоящих выборов, а при возникновении необходимости готов использовать различные механизмы влияния на результаты в свою пользу.

Российская сторона считает, что внешнее управление, возникающее под контролем ООН, могло бы не только провести легальные выборы, но и помочь восстановить эффективную государственную систему. В этом сценарии предполагается эволюция политической ситуации, в результате которой станет возможной стабилизация обстановки в регионе и заключение полноценного мирного соглашения.

Уточнения

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