Возможность установления временного внешнего управления на территории Украины рассматривается некоторыми российскими парламентариями как спасительный вариант для государства.
Как заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко, эта инициатива способна предотвратить дальнейшую узурпацию власти действующим руководителем Украины.
В четверг президент России отметил, что страна готова в рамках дискуссии с партнерами, США и европейскими странами, обсудить идею об условиях внешней администрации под эгидой ООН.
По мнению российского лидера, подобная мера могла бы способствовать организации прозрачных выборов и формированию работоспособного руководства, способного подписывать соглашения и вести продуктивные переговоры о прекращении конфликта.
Некоторые эксперты утверждают, что срок реальных полномочий нынешнего украинского президента уже истек, параллельно с его возможностями вести легальные переговоры и оформлять международные договоры. По мнению российского законодателя, руководитель Украины и дальше прилагает усилия, чтобы продлевать дату предстоящих выборов, а при возникновении необходимости готов использовать различные механизмы влияния на результаты в свою пользу.
Российская сторона считает, что внешнее управление, возникающее под контролем ООН, могло бы не только провести легальные выборы, но и помочь восстановить эффективную государственную систему. В этом сценарии предполагается эволюция политической ситуации, в результате которой станет возможной стабилизация обстановки в регионе и заключение полноценного мирного соглашения.
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