Время для злости: Трамп дал отмашку советникам стать агрессивнее

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Дональд Трамп, по информации Washington Post, настаивает на более строгом подходе к пошлинам.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ трамп

По их словам, подобное актуально в преддверии 2 апреля, когда администрация США планирует объявить о новых таможенных ставках для ряда зарубежных государств. Четыре источника, близких к ситуации, указывают, что американский лидер регулярно напоминает советникам о необходимости ужесточения мер.

Согласно материалам издания, в последние дни Трамп неоднократно обращался к идее универсальных тарифов, которые затронули бы заметную долю импорта вне зависимости от мест происхождения товаров. Однако до сих пор остается неясным, насколько серьезно данный вариант рассматривается внутри Белого дома.

В ходе обсуждений президент, согласно сведениям газеты, продолжал доказывать союзникам и чиновникам, что значительное увеличение пошлин способно принципиально изменить экономическую систему США.

При этом часть окружения Трампа, особенно среди представителей финансовых кругов и влиятельных лиц на Капитолийском холме, выступала за более умеренный курс.

Отдельные источники утверждают, что американский лидер признавал свою поспешность, когда в первый срок согласился с доводами советников, уговаривавших не повышать тарифы еще сильнее. Тем не менее, уже в феврале он ввел 25-процентные пошлины на всю сталь и алюминий из-за рубежа, в том числе из стран Евросоюза.

В марте Трамп заявил, что с 2 апреля вступит в силу дополнительная 25-процентная ставка на импортируемые автомобили. Позднее американский президент пригрозил значительно увеличить тарифы на товары из Канады и ЕС, если эти страны начнут противодействовать новой политике США. По данным некоторых СМИ, в Евросоюзе ожидают появления единых "двухзначных" пошлин в те же даты.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

