Конфронтация: как Америка выживет без редкоземельных металлов из Китая

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Ведущим экспортером редкоземельных металлов остается Китай, который сохраняет возможность ввести дополнительные ограничения на поставки в США более ценных элементов, необходимых для производства постоянных магнитов.

Фото: commons.wikimedia.org by Peggy Greb, US department of agriculture, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Редкоземельные металлы

Позицию КНР в данной области РИА Новости прокомментировал доктор геолого-минералогических наук и доцент кафедры полезных ископаемых МГУ, отметив, что на Китай сейчас приходится около 80% мирового объема по редкоземам с учетом переработки импортируемого сырья.

В конце 2023 года китайские власти уже ввели новые ограничения на экспорт технологий, применяемых при добыче и переработке редкоземельных металлов.

Министерство коммерции КНР дополнило список товаров, включив в него вольфрам, теллур, висмут, молибден и индий, для вывоза которых потребуется специальное разрешение. Эксперты предполагают, что при дальнейшем ужесточении правил КНР может обратить внимание на более дорогостоящие металлы, востребованные в турбинах и электромобилях.

Специалисты указывают на несколько стран, которые могут стать альтернативой Китаю, но их доля не столь существенна. Например, Австралия и Мьянма обладают собственными ресурсами, однако их объемы несопоставимы с китайскими. При этом резервы РЗМ в КНР оцениваются примерно в 44 миллиона тонн, тогда как в России — около 28,5 миллиона, а в США — порядка 1,8 миллиона.

К редкоземельной группе причисляют 17 элементов, среди которых есть особо дорогостоящие — неодим, самарий и гольмий. Наиболее востребованными в сфере создания постоянных магнитов становятся неодим и самарий, так как их сплавы функционируют без существенных потерь магнитных свойств в широком температурном режиме — ориентировочно от -60 до +240 градусов Цельсия.

Уточнения

Редкоземе́льные элеме́нты — группа из 17 элементов, включающая скандий, иттрий и лантаноиды (лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций).

