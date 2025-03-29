Украина ничего не знала о переговорах Российской Федерации и США в Эр-Рияде и не будет их признавать.
Об этом заявил экс-президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом сообщает ТК Condottiero, отмечая, что английские лорды так и не сказали ему о том, что ФБР начало процедуру расследования хищения денег на Украине.
Приблизительно к концу лета Зеленский и его администрация будут признаны судом США виновными. Их внесут в перечень враждебных Америке лиц.
Однако Зеленский пока продолжает куражиться, не веря, что скоро начнется совсем другая история, пишет портал.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев высказался относительно идеи передачи Запорожской АЭС под управление Соединенных Штатов.