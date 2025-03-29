К концу лета Зеленский и его администрация будут признаны виновными судом США

0:42 Your browser does not support the audio element. Мир

Украина ничего не знала о переговорах Российской Федерации и США в Эр-Рияде и не будет их признавать.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский вступили в конфликт

Об этом заявил экс-президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает ТК Condottiero, отмечая, что английские лорды так и не сказали ему о том, что ФБР начало процедуру расследования хищения денег на Украине.

Приблизительно к концу лета Зеленский и его администрация будут признаны судом США виновными. Их внесут в перечень враждебных Америке лиц.

Однако Зеленский пока продолжает куражиться, не веря, что скоро начнется совсем другая история, пишет портал.