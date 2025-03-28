Украину можно сравнить с автобусом, который захватили террористы. Народ же там будто связан и ничего не в силах сделать. Так считает депутат Рады Артём Дмитрук.
Он заявил, что идея президента РФ Владимира Путина о введении на Украине временного управления под эгидой ООН и ряда других стран — верная.
Дмитрук добавил, что на Украине в настоящее время "нет власти, нет субъектности, нет никакого правового регулирования", а гарантии безопасности для Украины — это прямое прозрачное взаимодействие с Россией.
"Нет больше никаких вариантов", — уверен депутат Рады, слова которого приводит RT.
Авто́бус — безрельсовое механическое моторное транспортное средство, технически предназначенное для перевозки девяти и более пассажиров и способное маневрировать на дороге.
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