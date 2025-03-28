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Украина — это захваченный террористами автобус, считает депутат Рады

0:42
Мир

Украину можно сравнить с автобусом, который захватили террористы. Народ же там будто связан и ничего не в силах сделать. Так считает депутат Рады Артём Дмитрук.

Украинский флаг
Фото: commons.wikimedia.org by Sergiy Galyonkin from Raleigh, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Украинский флаг

Он заявил, что идея президента РФ Владимира Путина о введении на Украине временного управления под эгидой ООН и ряда других стран — верная.

Дмитрук добавил, что на Украине в настоящее время "нет власти, нет субъектности, нет никакого правового регулирования", а гарантии безопасности для Украины — это прямое прозрачное взаимодействие с Россией.

"Нет больше никаких вариантов", — уверен депутат Рады, слова которого приводит RT.

Уточнения

Авто́бус — безрельсовое механическое моторное транспортное средство, технически предназначенное для перевозки девяти и более пассажиров и способное маневрировать на дороге. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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